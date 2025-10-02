Balneabilità Ecoitaliasolidale la proposta del Parco Nazionale del Tevere

Roma, 2 ottobre 2025 – “A seguito delle dichiarazioni del sindaco Gualtieri dal padiglione italiano all’Expo di Osaka, dove ha rilanciato l’obiettivo di rendere balneabile il Tevere entro cinque anni ( leggi qui ) e le intenzioni ed il progetto di questi giorni anche della Regione dell’ipotesi di navigabilità Ecoitaliasolidale esprime soddisfazione per l’attenzione ormai centrale che sta avendo il dibattito sul fiume, finalmente, ma sottolinea la necessità di interventi strutturali concreti e complessivi. Ecoitaliasolidale rilancia la proposta concreta che portiamo avanti da anni e non solamente oggi, della creazione del Parco Nazionale del Tevere, da tempo sul tavolo delle istituzioni, come vero progetto di rigenerazione ambientale, sociale ed economica del bacino del Tevere”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it