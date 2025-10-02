Il sabato sera televisivo ha ripreso ad animarsi con due dei programmi più seguiti dal pubblico: Ballando con le Stelle su Raiuno e Tu Si Que Vales su Canale 5. Una sfida che si ripete ogni anno, con risultati che spesso si avvicinano notevolmente. Quest’edizione è iniziata con numeri altrettanto combattuti: lo show di Rai 1 ha attirato 2.994.000 telespettatori, registrando un 23% di share, mentre Tu Si Que Vales ha avuto 4.024.000 spettatori, con uno share del 28,5%. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Milly Carlucci. La conduttrice non si è detta affatto preoccupata per gli ascolti: “E’ il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Ballando con le Stelle", intervista a Milly Carlucci: "C'è troppa isteria sugli ascolti, legittima decisione aziendale mandare in onda Affari tuoi. Mi piacerebbe realizzare un progetto con Barbara D'Urso"