Ballando con le Stelle intervista a Milly Carlucci | C’è troppa isteria sugli ascolti legittima decisione aziendale mandare in onda Affari tuoi Mi piacerebbe realizzare un progetto con Barbara D’Urso
Il sabato sera televisivo ha ripreso ad animarsi con due dei programmi più seguiti dal pubblico: Ballando con le Stelle su Raiuno e Tu Si Que Vales su Canale 5. Una sfida che si ripete ogni anno, con risultati che spesso si avvicinano notevolmente. Quest’edizione è iniziata con numeri altrettanto combattuti: lo show di Rai 1 ha attirato 2.994.000 telespettatori, registrando un 23% di share, mentre Tu Si Que Vales ha avuto 4.024.000 spettatori, con uno share del 28,5%. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Milly Carlucci. La conduttrice non si è detta affatto preoccupata per gli ascolti: “E’ il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
