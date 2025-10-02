Ballando con le stelle Beppe Convertini replica a Selvaggia Lucarelli dopo la puntata
Personaggi tv. “Faticava e sudava”. “Ballando con le stelle”, Beppe Convertini sbotta contro Selvaggia Lucarelli – «Uomo medio, conduttore medio». Con queste parole, Selvaggia Lucarelli ha commentato l’esordio di Beppe Convertini a Ballando con le stelle. Un giudizio tranchant che il conduttore non ha respinto con polemiche, ma che ha trasformato in occasione di riflessione. . «Sono così perché sono stato educato e cresciuto da un uomo medio straordinario, che ha lavorato fino a pochi mesi prima di morire, a 57 anni, per mantenere la sua famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
