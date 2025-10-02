Ballando con le Stelle Beppe Convertini costretto a dormire in camerino

Dilei.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero tour de force per Beppe Convertini. In questi mesi il conduttore Rai è impegnatissimo: si divide tra Ballando con le Stelle, dove è concorrente in coppia con Veera Kinnunen, e la conduzione di Unomattina in famiglia. Senza dimenticare le varie ospitate – di recente, ad esempio, è stato nel salotto di Mara Venier – e i problemi personali. Un periodo davvero intenso che ha spinto il 54enne a chiedere addirittura di dormire in camerino per ottimizzare i tempi. Ballando con le Stelle, Beppe Convertini dorme in camerino. Per il terzo anno consecutivo Beppe Convertini è al timone di Unomattina in famiglia, in onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

ballando con le stelle beppe convertini costretto a dormire in camerino

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Beppe Convertini costretto a dormire in camerino

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

ballando stelle beppe convertiniBallando con le Stelle, Beppe Convertini costretto a dormire in camerino - Un periodo particolarmente intenso per Beppe Convertini che, tra due programmi e la madre malata, è costretto a dormire in camerino ... Secondo dilei.it

ballando stelle beppe convertiniBeppe Convertini, che noia a Ballando con le Stelle - Come un anziano al parco mentre aspetta gli amici per giocare a bocce. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Beppe Convertini