ballando con le stelle beppe convertini costretto a dormire in camerino

Un vero tour de force per Beppe Convertini. In questi mesi il conduttore Rai è impegnatissimo: si divide tra Ballando con le Stelle, dove è concorrente in coppia con Veera Kinnunen, e la conduzione di Unomattina in famiglia. Senza dimenticare le varie ospitate – di recente, ad esempio, è stato nel salotto di Mara Venier – e i problemi personali. Un periodo davvero intenso che ha spinto il 54enne a chiedere addirittura di dormire in camerino per ottimizzare i tempi. Ballando con le Stelle, Beppe Convertini dorme in camerino. Per il terzo anno consecutivo Beppe Convertini è al timone di Unomattina in famiglia, in onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

