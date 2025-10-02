D a questa settimana La forza di una donna su Canale 5 prende il via 16:05, con una durata più breve rispetto al passato. Una piccola rinuncia per i fan appassionati della serie turca, che ora aspettano il weekend con ansia e trepidazione: il sabato, infatti, arriva la giusta ricompensa per chi sa aspettare. Prima di Verissimo c’è un appuntamento lungo dalle 14:40 alle 16:30, che questa settimana promette scintille. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Bahar torna a casa dopo il trapianto La forza di una donna, anticipazioni puntata del 2, 3 e 4 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bahar sconvolta dal ritorno di Sarp, mentre Sirin continua a tramare contro tutti nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna