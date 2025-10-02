Bagnaia evasivo sul mistero dei test Ducati a Misano che cambierebbe la storia della MotoGP 2025

Pecco Bagnaia decide di non esporsi molto dopo i test di Misano che sono poi stati decisivi per la sua vittoria in Giappone. Ma cos'è successo davvero? "I risultati che ho avuto sono arrivati da qualcosa che avevamo già usato in passato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bagnaia - evasivo

Bagnaia evasivo sul mistero dei test Ducati a Misano che cambierebbe la storia della MotoGP 2025 - Pecco Bagnaia decide di non esporsi molto dopo i test di Misano che sono poi stati decisivi per la sua vittoria in Giappone ... Da fanpage.it

MotoGP, Bagnaia: "Nei test di Misano avrei provato la moto di Morbidelli? Non confermo" - MotoGP: "Ho usato delle parti che avevo in passato e mi hanno dato buone sensazioni. Lo riporta gpone.com