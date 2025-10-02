Bagheria sgominata piazza di spaccio | 18 persone sotto indagine

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arresti e ordinanze. I carabinieri hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Palermo su richiesta della Dda, nei confronti di persone coinvolte in un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Tra i destinatari, due erano già detenuti. Oltre agli arrestati, altre otto persone risultano indagate, con perquisizioni effettuate in quattro abitazioni nella mattinata di oggi, 2 ottobre. Gli arresti sono stati eseguiti a Palermo, Termini Imerese e Bagheria. Le indagini. Le indagini, svolte tra ottobre 2022 e giugno 2023, hanno portato allo smantellamento di una piazza di spaccio nel territorio di Bagheria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

