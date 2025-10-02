Badia del vento no ribadito dal Mic tema rinviato ad ottobre Buonguerrieri fdi | Scelta che tutela i cittadini e il territorio
Arezzo, 2 ottobre 2025 – "In attesa di ulteriori novità, l'orientamento negativo ribadito dal Ministero della Cultura in merito alla realizzazione del parco eolico Badia del Vento è la conferma di quanto il Governo Meloni sia vicino ai cittadini e al territorio, tutelando entrambi". A parlare è il deputato Alice Buonguerrieri (FDI), da tempo in prima linea sulla questione in oggetto: "Le criticità di un progetto come quello della Badia del Vento sono emerse chiaramente dagli studi compiuti: l'impatto ambientale e geologico sarebbe devastante – spiega Buonguerrieri -.
