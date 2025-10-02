' Badia del vento' Buonguerrieri FdI | No ribadito dal ministero della Cultura tema rinviato ad ottobre

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In attesa di ulteriori novità, l'orientamento negativo ribadito dal ministero della Cultura in merito alla realizzazione del parco eolico Badia del Vento è la conferma di quanto il governo Meloni sia vicino ai cittadini e al territorio, tutelando entrambi”. A parlare è la deputata Alice. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: badia - vento

Badia del Vento, ci siamo. L’impianto eolico si farà. Arriva l’ok della Regione

Lettera aperta: Badia del Vento, il giorno in cui la transizione ecologica ha perso l'anima di Manlio Benzi, direttore d'orchestra

Marcello: "La Regione fermi Badia del vento con ogni mezzo"

badia vento buonguerrieri fdiBadia del vento, no ribadito dal Mic, tema rinviato ad ottobre, Buonguerrieri (fdi): “Scelta che tutela i cittadini e il territorio” - Arezzo, 2 ottobre 2025 – Badia del vento, no ribadito dal Mic, tema rinviato ad ottobre, Buonguerrieri (fdi): “Scelta che tutela i cittadini e il territorio” “In attesa di ulteriori novità, l'orientam ... Riporta lanazione.it

"No al parco eolico ‘Badia del vento’" - Continua a far discutere il progetto di installare sul crinale appennico fra Toscana, Romagna e Marche torri eoliche per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile grazie all’inesauribile forza ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Badia Vento Buonguerrieri Fdi