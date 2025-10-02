' Badia del vento' Buonguerrieri FdI | No ribadito dal ministero della Cultura tema rinviato ad ottobre

"In attesa di ulteriori novità, l'orientamento negativo ribadito dal ministero della Cultura in merito alla realizzazione del parco eolico Badia del Vento è la conferma di quanto il governo Meloni sia vicino ai cittadini e al territorio, tutelando entrambi”. A parlare è la deputata Alice. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it