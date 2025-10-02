Baby Gang è stato scarcerato ma dovrà seguire un percorso terapeutico

Il gip di Milano ha convalidato la scarcerazione di Baby Gang, ma il rapper dovrà indossare il braccialetto elettronico e stare presso gli arresti domiciliari. Inoltre dovrà seguire un percorso terapeutico riabilitante.

