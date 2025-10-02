Baby Gang è stato scarcerato e va ai domiciliari | in comunità a disintossicarsi col braccialetto elettronico
Il gip di Milano, Fiammetta Modica, ha scarcerato il trapper Baby Gang, dopo che quasi un mese fa era stato arrestato per detenzione di una pistola clandestina. E ha disposto per lui i domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di “disintossicazione”. La decisione arriva dopo l’istanza l’avvocato Niccolò Vecchioni per Baby Gang (vero nome Zaccaria Mouhib), ormai da anni protagonista delle cronache giudiziarie ma anche ai vertici delle classifiche di streaming, con quasi 3 milioni di follower e collaborazioni importanti. L’avvocato ha affermato che Baby Gang è “un artista” che, al di là della sua “immagine esteriore”, è “niente più che un giovane italiano di seconda generazione afflitto da patologiche dipendenze da sostanze, e che sta cercando, in ogni modo, di emergere dal contesto economico e sociale profondamente degradato e disagiato al quale è stato, sin da giovanissimo, esposto e del quale è divenuto, suo malgrado, narratore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
