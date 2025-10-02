Avvocatura al Comune di Latina la Cisl Fp chiede la revoca del bando
La Cisl Funzione pubblica – enti locali di Latina chiede la revoca del concorso per dirigente avvocato dell'ente.La pubblicazione dell’elenco, spiega il sindacato, non sana i vizi sostanziali e regolamentari già evidenziati con numerose note e istanze di autotutela. Il problema Il bando richiama. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: avvocatura - comune
Direzione avvocatura del Comune di Piacenza, online il bando: candidature entro il 2 ottobre
TRIESTE | CABINOVIA STOPPATA DAL TAR, IL COMUNE PRUDENTE: «ATTENDIAMO PARERE DELL’AVVOCATURA» Il giorno dopo le sentenze del Tar del Friuli Venezia Giulia che stoppa le procedure di Vinca e Vas del progetto della cabinovia, la giunta - facebook.com Vai su Facebook
Avvocatura al Comune di Latina, la Cisl Fp chiede la revoca del bando - La Cisl Funzione pubblica – enti locali di Latina chiede la revoca del concorso per dirigente avvocato dell'ente. Da latinatoday.it
Polizia locale, la Cisl proclama lo stato di agitazione - La Cisl funzione pubblica scrive al sindaco di Latina, all'assessore alle risorse umane, al segretario generale del comune, al comandante della polizia locale, al prefetto Maurizio Falco, alla ... Lo riporta ilmessaggero.it