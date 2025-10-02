Avvocatura al Comune di Latina la Cisl Fp chiede la revoca del bando

Latinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Funzione pubblica – enti locali di Latina chiede la revoca del concorso per dirigente avvocato dell'ente.La pubblicazione dell’elenco, spiega il sindacato, non sana i vizi sostanziali e regolamentari già evidenziati con numerose note e istanze di autotutela. Il problema Il bando richiama. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avvocatura - comune

Direzione avvocatura del Comune di Piacenza, online il bando: candidature entro il 2 ottobre

Avvocatura al Comune di Latina, la Cisl Fp chiede la revoca del bando

avvocatura comune latina cislAvvocatura al Comune di Latina, la Cisl Fp chiede la revoca del bando - La Cisl Funzione pubblica – enti locali di Latina chiede la revoca del concorso per dirigente avvocato dell'ente. Come scrive latinatoday.it

Polizia locale, la Cisl proclama lo stato di agitazione - La Cisl funzione pubblica scrive al sindaco di Latina, all'assessore alle risorse umane, al segretario generale del comune, al comandante della polizia locale, al prefetto Maurizio Falco, alla ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Avvocatura Comune Latina Cisl