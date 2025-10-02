Avis Run a Montecatini sport e solidarietà vanno a braccetto

Montecatini Terme, 2 ottobre 2025 – Domenica 5 ottobre Montecatini Terme si colora di sport e solidarietà con la 10ª Avis Run, organizzata grazie alla logistica della Asd Montecatini Marathon in collaborazione con il gruppo Avis. Un traguardo importante: dieci edizioni di una manifestazione che unisce la passione per la corsa alla promozione di un gesto semplice ma vitale, la donazione del sangue. Correre qui significa non soltanto sfidare se stessi, ma anche contribuire a salvare vite, dando voce a un forte senso civico e morale che rende ogni partecipante protagonista di una grande missione collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avis Run, a Montecatini sport e solidarietà vanno a braccetto

In questa notizia si parla di: avis - montecatini

A Borgo a Buggiano si riparte con i corsi! Presso l'Avis. . ? Chiamaci per info 329 07 09 152 Oppure scrivici in Chat! . Email: [email protected] . Dove ci troviamo? Ci troviamo in: Borgo a Buggiano, Montecatini Terme, Monsummano Terme - facebook.com Vai su Facebook

Avis Run, a Montecatini sport e solidarietà vanno a braccetto - La Avis Run Montecatini è più di un evento sportivo: è un invito a correre con il cuore, a ricordare che il gesto della donazione può fare la differenza e che lo sport è uno strumento potente per ... Si legge su lanazione.it

Avis Run Montecatini, le foto e i vincitori della nona edizione - Montecatini, 6 ottobre 2024 – on la perfetta organizzazione della Montecatini Marathon e la collaborazione del gruppo Avis locale si è corsa l’edizione numero nove della Avis Run Montecatini Terme ... Segnala lanazione.it