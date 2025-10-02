La seconda giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare sette vittorie (come la settimana precedente) di cui cinque ottenute da chi giocava in casa. 17 i gol realizzati. Tre le squadre che hanno vinto le prime due partite: Atletico Mondolfo, Avis Montecalvo e Audax Piobbico e tre le compagini a zero punti: Osteria Nuova, Muraglia e Avis Sassocorvaro. Di rilevo i successi esterni del Pantano (0-1 a Mercatello) e della Falco Acqualagna (0-3 a Macerata Feltria). Inviolata la porta della Maior. Mattia Maramonti classe 1998 portiere della Maior è rimasto l’unico imbattuto del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Avis e Atletico favorite"