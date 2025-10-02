Aveva in casa cocaina hashish e crack | arrestato spacciatore a Battipaglia

In azione, gli agenti del Commissariato di Battipaglia: è stato arrestato G.N., accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato individuato in possesso di 13 dosi di cocaina, crack e hashish, nonché di un bilancino elettronico di.

