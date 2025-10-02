Aveva appiccato un incendio per vendere pascoli altrui condannato a otto anni di reclusione

Otto anni di reclusione con il rito abbreviato e il risarcimento dei danni patiti dal Comune di Taormina che si è costituito parte civile assistito dall’avvocato Giovanni Mannuccia.E’ la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina Salvatore Pugliese al processo a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

