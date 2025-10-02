Aveva ampliato il suo chiosco invadendo gli spazi pubblici | 55enne multato e denunciato

Nel corso di alcuni controlli contro l’abusivismo commerciale, gli agenti del commissariato di Nesima, insieme alla polizia locale di Catania e al personale del dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Igiene Pubblica Territoriale dell’Asp di Catania, hanno denunciato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Discoteca abusiva nel chiosco, multa e denuncia per il titolare - Lo hanno scoperto i carabinieri che alla vigilia del Girotonno stanno intensificando i controlli. Riporta ansa.it