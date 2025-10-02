Avete rotto Ora occupiamoci di cose serie
Diciamo le cose come stanno. Il caso Flotilla è stato ed è un caso di cronaca tra il costume e lo spettacolo, per fortuna non nera, e come tale andrebbe seguito. Parliamo di qualche decina tra sognatori e amici di Hamas, che hanno deciso di mettersi nei guai dichiarando guerra ad Israele. Nulla di più, nulla di meno. Non è vero che erano in missione umanitaria, altrimenti avrebbero scaricato i loro pochi scatoloni di provviste probabilmente già andate male a Cipro, che via Vaticano le avrebbe fatte avere ai destinatari; non è vero che avevano a cuore il destino del martoriato popolo palestinese, altrimenti in queste ore avrebbero dovuto chiedere ad Hamas di accettare il piano di pace condiviso anche dai paesi arabi che metterebbe immediatamente fine alla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: avete - rotto
“Ci avete rotto lo specchietto dell’auto: dateci 100 euro”, ma è una truffa
Il nuovo iPhone si rompe? Ogni anno la stessa storia virale, ma siete voi che avete rotto
Avete rotto. - X Vai su X
Basta, ci avete rotto le scatole. Parliamo di cose serie: ieri un milione di persone in piazza ha chiesto che il nostro Governo smetta di avere qualsiasi tipo di rapporto con chi sta sterminando un'intera popolazione. E il Governo come risponde? Vuole che guardi - facebook.com Vai su Facebook
Avete rotto. Ora occupiamoci di cose serie - La Flotilla navigava con il dichiarato intento di mettere in difficoltà l'Occidente e la sua vera arma è stata quella mediatica ... Lo riporta ilgiornale.it