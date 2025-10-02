Aversa piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi | l’iniziativa di Unicef e del Cimarosa
In occasione della Festa dei Nonni, questa mattina al Parco Pozzi di Aversa tanti bambini insieme ai loro nonni hanno piantato 30 ulivi, simbolo di pace e continuità tra le generazioni. Si tratta di piccole piantine collocate in un’area specifica del polmone verde della città. L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto scolastico “Domenico Cimarosa”, da anni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
