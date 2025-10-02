Aversa piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi | l’iniziativa di Unicef e del Cimarosa

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa dei Nonni, questa mattina al Parco Pozzi di Aversa tanti bambini insieme ai loro nonni hanno piantato 30 ulivi, simbolo di pace e continuità tra le generazioni. Si tratta di piccole piantine collocate in un’area specifica del polmone verde della città. L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto scolastico “Domenico Cimarosa”, da anni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco pozzi l8217iniziativa di unicef e del cimarosa

© Teleclubitalia.it - Aversa, piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi: l’iniziativa di Unicef e del “Cimarosa”

In questa notizia si parla di: aversa - piantati

Diocesi: Aversa, “A piccoli passi” ha celebrato la Giornata della fratellanza umana. Mons. Spinillo, “nutrire la nostra anima di veri pensieri di bene” - Oggi, 4 febbraio, si celebra la Giornata internazionale della fratellanza umana, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 2020. Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Aversa Piantati 30 Piccoli