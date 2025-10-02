Sembra ormai imminente l'arrivo di un trailer con le primissime immagini del nuovo film sui Vendicatori che avrà al centro la figura del Dottor Destino Avengers: Doomsday era originariamente previsto per uscire nelle sale il prossimo maggio, lo stesso mese in cui tutti gli altri film con protagonisti gli eroi più potenti della Terra hanno riscosso un enorme successo. Per dare ai fratelli Russo più tempo per realizzare i due capitoli finali della saga del Multiverso dei Marvel Studios, l'uscita del film è stata successivamente posticipata al prossimo dicembre. Avengers: Secret Wars seguirà nel dicembre 2027 in quella che si preannuncia come una Fase 6 relativamente tranquilla (al momento, solo Spider-Man: Brand New Day si inserirà tra i due film). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers Doomsday, manca poco al trailer del film Marvel: ecco quando dovrebbe arrivare