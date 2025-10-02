Avellino si ferma per Gaza venerdì la protesta della Cgil
Tempo di lettura: < 1 minuto Anche Avellino si prepara a scendere in piazza venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil in tutti i settori pubblici e privati. L’appuntamento in città è fissato alle 9 del mattino in via De Conciliis, da dove partirà la manifestazione. Alla base della mobilitazione c’è la denuncia del sindacato per la recente aggressione contro le navi civili della Flotilla con a bordo cittadini italiani. Un atto che la Cgil definisce «di estrema gravità» e che rappresenterebbe «un colpo inferto all’ordine costituzionale, un crimine contro persone inermi e una violazione dei principi fondamentali della nostra democrazia». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: avellino - ferma
Avellino ferma il traffico: centro chiuso per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova
Maxisequestro da 1,7 miliardi ad Avellino: l'inchiesta sui bonus edilizi non si ferma
Ci Vuole Costanza. . Truffa del finto incidente ad Avellino: carabiniere fuori servizio ferma i truffatori, due arresti ? https://www.civuolecostanza.it/2025/09/30/truffa-del-finto-incidente-ad-avellino-carabiniere-fuori-servizio-ferma-i-truffatori-due-arresti/ #Avelino - facebook.com Vai su Facebook
Serie B: il #Frosinone dilaga (e #Possanzini è nei guai), l’#Avellino non si ferma, pari tra Cesena e Palermo - X Vai su X