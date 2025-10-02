Tempo di lettura: < 1 minuto Anche Avellino si prepara a scendere in piazza venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil in tutti i settori pubblici e privati. L’appuntamento in città è fissato alle 9 del mattino in via De Conciliis, da dove partirà la manifestazione. Alla base della mobilitazione c’è la denuncia del sindacato per la recente aggressione contro le navi civili della Flotilla con a bordo cittadini italiani. Un atto che la Cgil definisce «di estrema gravità» e che rappresenterebbe «un colpo inferto all’ordine costituzionale, un crimine contro persone inermi e una violazione dei principi fondamentali della nostra democrazia». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino si ferma per Gaza, venerdì la protesta della Cgil