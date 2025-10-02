Avellino si ferma per Gaza venerdì la protesta della Cgil

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche Avellino si prepara a scendere in piazza venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil in tutti i settori pubblici e privati. L’appuntamento in città è fissato alle 9 del mattino in via De Conciliis, da dove partirà la manifestazione. Alla base della mobilitazione c’è la denuncia del sindacato per la recente aggressione contro le navi civili della Flotilla con a bordo cittadini italiani. Un atto che la Cgil definisce «di estrema gravità» e che rappresenterebbe «un colpo inferto all’ordine costituzionale, un crimine contro persone inermi e una violazione dei principi fondamentali della nostra democrazia». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

avellino si ferma per gaza venerd236 la protesta della cgil

© Anteprima24.it - Avellino si ferma per Gaza, venerdì la protesta della Cgil

In questa notizia si parla di: avellino - ferma

Avellino ferma il traffico: centro chiuso per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova

Maxisequestro da 1,7 miliardi ad Avellino: l'inchiesta sui bonus edilizi non si ferma

Cerca Video su questo argomento: Avellino Ferma Gaza Venerd236