Avellino-Mantova settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini vogliono sfruttare il momento di crisi dei lombardi per spingersi ancora più in alto in classifica. Avellino-Mantova si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini viaggiano con il vento in poppa: imbattuti da cinque giornate, quarti in classifica con 11 punti. Tra le mura amiche sono pressochè perfetti con due vittorie su due e la sensazione che la squadra di Biancolini possa ambire a qualcosa di più della semplice salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: avellino - mantova
Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo
Avellino-Mantova, prevendita dei biglietti: le info
Il Mantova all’orizzonte, l’Avellino ritrova Sounas
Secondo quanto riportato da Pianeta Serie B il Mantova e mister Possanzini proseguiranno insieme fino alla trasferta di Avellino. La partita in Irpinia rappresenterà lo spartiacque di questa stagione. Se il risultato non sarà quello sperato quasi sicuramente il M - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato 4 Ottobre Avellino (AV) ? Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Mantova http://bit.ly/3Ik2Krq #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
Avellino-Mantova, prevendita dei biglietti: le info - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 30 settembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Mantova che verrà disputato sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso ... Come scrive msn.com
Avellino-Mantova, martedì via alla prevendita: i dettagli - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 30 settembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Mantova che verrà disputato sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso ... Secondo orticalab.it