Avellino – Giovane coppia sorpresa con refurtiva | denunciati dai Carabinieri per furto

Fermati ad Avellino con cosmetici rubati per migliaia di euro: identificati grazie alla videosorveglianza, proposti per il Foglio di Via. Furto aggravato in concorso: è l’accusa di cui dovranno rispondere un uomo e una donna, entrambi di origini romene e residenti in provincia di Salerno, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Avellino. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura in transito, con a bordo due persone già note alle Forze dell’Ordine. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito della perquisizione, nel bagagliaio dell’utilitaria sono stati rinvenuti prodotti cosmetici e altra merce, per un valore di alcune migliaia di euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

