Avatar | Fuoco e Cenere James Cameron conferma che durerà circa 3 ore

In un’intervista con Variety, James Cameron ha confermato che Avatar: Fuoco e Cenere dura circa tre ore. Parlando della riscrittura e delle riprese di alcune scene che coinvolgono Jake e Toruk, ha affermato: “ E siamo a tre ore, grande sorpresa! Ma funziona magnificamente. ” Naturalmente, Cameron è noto per continuare a modificare i suoi film fino alla fase avanzata della post-produzione, quindi la durata finale esatta non è ancora definitiva, ma dalle sue stesse parole sembra che anche il terzo film della saga durerà all’incirca come i due precedenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
