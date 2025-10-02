Avatar | Fuoco e Cenere James Cameron conferma che durerà circa 3 ore

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista con Variety, James Cameron ha confermato che Avatar: Fuoco e Cenere dura circa tre ore. Parlando della riscrittura e delle riprese di alcune scene che coinvolgono Jake e Toruk, ha affermato: “ E siamo a tre ore, grande sorpresa! Ma funziona magnificamente. ” Naturalmente, Cameron è noto per continuare a modificare i suoi film fino alla fase avanzata della post-produzione, quindi la durata finale esatta non è ancora definitiva, ma dalle sue stesse parole sembra che anche il terzo film della saga durerà all’incirca come i due precedenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avatar - fuoco

Avatar: fuoco e cenere, la famiglia di Jake Sully affronta nuovi nemici Na’vi nel trailer

Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la prima immagine della letale villain Na’vi del film

Avatar: Fuoco e Cenere, il primo trailer potrebbe arrivare molto presto accoppiato a un "certo" film

avatar fuoco cenere jamesAvatar: Fuoco e Cenere, Cameron svela la durata del film - In un’intervista con Variety, James Cameron ha praticamente confermato che Avatar: Fuoco e Cenere durerà circa tre ore. Riporta ciakmagazine.it

avatar fuoco cenere jamesAvatar: Fuoco e Cenere, il nuovo trailer ci mostra immagini inedite - Il regista James Cameron vuole riportarci su Pandora per esplorare aree mai viste prima del Pianeta ma non solo. Secondo tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Avatar Fuoco Cenere James