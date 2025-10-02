Avatar | Fuoco e cenere durerà tre ore la conferma da James Cameron | Funziona perfettamente

Il regista e produttore della mastodontica saga cinematografica ha confermato il corposo minutaggio del terzo film del franchise in arrivo a dicembre. Intervistato da Variety, James Cameron ha confermato che Avatar: Fuoco e cenere, terzo episodio cinematografico del franchise inaugurato nel 2009 e proseguito nel 2022 durerà circa tre ore. La riscrittura e le riprese aggiuntive hanno inevitabilmente aumentato il minutaggio del film. Non è una novità, visto che James Cameron è famoso anche per i continui cambiamenti alle sue produzioni in corso d'opera. Il terzo film di Avatar toccherà le tre ore "E siamo a tre ore, grande sorpresa! Ma funziona meravigliosamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e cenere durerà tre ore, la conferma da James Cameron: "Funziona perfettamente"

Avatar: Fuoco e cenere durerà tre ore, la conferma da James Cameron: "Funziona perfettamente" - Il regista e produttore della mastodontica saga cinematografica ha confermato il corposo minutaggio del terzo film del franchise in arrivo a dicembre.

