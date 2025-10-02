Ava e ric di general hospital | quando le scene superano il limite
Recentemente, una scena trasmessa da General Hospital ha suscitato forti reazioni per la sua natura estremamente disturbante. La storyline coinvolge i personaggi di Ava Jerome, Alexis Davis e Kristina Corinthos, che decidono di prendere in mano la situazione con metodi decisamente violenti nei confronti di Ric Lansing. Questo episodio ha sollevato numerose polemiche sulla scelta di rappresentare atti così cruenti in un contesto televisivo destinato a un pubblico generalista. contesto della scena violenta in general hospital. Nell’ambito di uno dei più controversi sviluppi narrativi, i personaggi principali si ritrovano a trattenere Ric Lansing prigioniero nel seminterrato di Alexis. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
