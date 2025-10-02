Autunno gourmand per i colori di capelli della nuova stagione

Addio biondo cenere. Con l'arrivo dell'autunno Pamela Anderson cambia completamente hair look, scegliendo un colore capelli che gourmand e delizioso, il ginger. A metà strada tra il rosso chiaro e il castano, la nuova tonalità dell'attrice è una di quelle golose che andranno di moda questo autunno. Come il crème brûlée blonde, il brown sugar brunette e il cinnamon spice. Per una nuova stagione all'insegna della golosità. Pamela Anderson dice addio al suo biondo iconico per un rosso fiammeggiante

In questa notizia si parla di: autunno - gourmand

Il profumo al caramello è la fragranza più dolce e gourmand da indossare questo autunno

Colore capelli autunno 2025: 6 tendenze per rinnovare il proprio look con riflessi caldi e profondi - L'autunno è la stagione dei cambiamenti e dei nuovi inizi per eccellenza e questo vale anche per il colore dei capelli. Secondo vogue.it

Il biondo vaniglia latte è il colore più dolce da indossare sui capelli questo autunno - Il Vanilla Blonde, cremoso e luminoso, scalda la stagione con eleganza. Si legge su dilei.it