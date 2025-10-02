Autovelox non omologati l' associazione Altvelox deposita una nuova denuncia
L’associazione nazionale Altvelox ha depositato una denuncia alla Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Corte dei Conti e al Ministero della Giustizia contro il Comune di Catania in relazione all'installazione di alcuni autovelox che, secondo l'associazione, non sarebbero in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: autovelox - omologati
Multe autovelox, la sentenza che può cambiare tutto: "Valide anche con apparecchi non omologati"
Multe valide in caso di Autovelox non omologati, ma approvati: il tribunale di Bologna con la sentenza n. 1816/2025 riconosce legittimità sanzioni
Autovelox non omologati: "Spegneteli"
"Autovelox non omologati: la Corte di Cassazione è chiara, ma il Comune di Spoleto ignora le indicazioni della Prefettura" #Spoleto - X Vai su X
"Salvare vite è fondamentale, mentre fregare chi va al lavoro non è ammissibile". Matteo Salvini sul tema delle multe ingiustificate e degli autovelox non omologati a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Autovelox, tesoretto di 132mila euro dalle multe nelle casse comunali ad agosto - Rimane sempre alto l'importo delle sanzioni amministrative elevate con i quattro autovelox fissi della comunità del Groto. Segnala ilgazzettino.it
Autovelox, scatta il censimento: cosa cambia per automobilisti e multe - È online la piattaforma del Ministero per mappare tutti i dispositivi. Secondo panorama.it