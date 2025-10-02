Autostrada A1 | chiuso per una notte il tratto Firenze sud-Incisa Reggello

Stop anche per le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiuso per una notte il tratto Firenze sud-Incisa Reggello

In questa notizia si parla di: autostrada - chiuso

Autostrada, chiuso il casello di Bergamo per due notti

Incidente stradale, mezzo pesante centra la cuspide all’uscita dell’autostrada: chiuso lo svincolo

Verrà chiuso un tratto di autostrada A4 alle porte di Milano

CHIUSO DI NOTTE DAL 6 AL 17 OTTOBRE 2025 L'ASSE AUSTRIACO DEL BRENNERO AGLI....INARRESTABILI Dal 6 al 17 ottobre 2025 la circolazione di mezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sarà chiusa lungo l’asse autostradale austri Vai su Facebook

#fuga di gas vicino all'autostrada #a14: chiuso il tratto tra #loreto e Civitanova, code lunghe chilometri - X Vai su X

Lavori in A1, chiuso il tratto fra Terre di Canossa-Campegine e Parma verso Milano: traffico deviato sulla via Emilia - Fino alle 5 del mattino di martedì 30 settembre, in A1 è chiuso il tratto fra Terre di Canossa- Segnala gazzettadiparma.it

Chiude un intero tratto dell’Autostrada del Sole. La mappa dei cantieri - Interventi di pavimentazione e di ispezione e manutenzione delle gallerie sia sulla A1 che sulla A11 Firenze Mare ... Riporta lanazione.it