Dopo un lungo contenzioso, la Corte di Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla celebre azienda produttrice di automobili: Elettra Lamborghini non potrà dunque ancora registrare il proprio cognome come brand. La vicenda risale al momento in cui la cantante aveva presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un'istanza di deposito di marchio patronimico, vale a dire quello costituito dal nome e cognome, oppure solo dal cognome, di una persona fisica per collegarlo a un servizio o a uno specifico prodotto. Per nulla intenzionata a desistere, Elettra Lamborghini, la cui intenzione era quella di creare un brand di cosmesi, borse e abbigliamento, presentò reclamo alla Commissione dei ricorsi, che in appello arrivò a ribaltare il verdetto, dandole quindi la possibilità di registrare il cognome come brand. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Automobili Lamborghini, la Cassazione accoglie il ricorso. Elettra non potrà registrare il cognome come brand