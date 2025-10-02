Automobili Lamborghini la Cassazione accoglie il ricorso Elettra non potrà registrare il cognome come brand
Dopo un lungo contenzioso, la Corte di Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso presentato dalla celebre azienda produttrice di automobili: Elettra Lamborghini non potrà dunque ancora registrare il proprio cognome come brand. La vicenda risale al momento in cui la cantante aveva presentato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un'istanza di deposito di marchio patronimico, vale a dire quello costituito dal nome e cognome, oppure solo dal cognome, di una persona fisica per collegarlo a un servizio o a uno specifico prodotto. Per nulla intenzionata a desistere, Elettra Lamborghini, la cui intenzione era quella di creare un brand di cosmesi, borse e abbigliamento, presentò reclamo alla Commissione dei ricorsi, che in appello arrivò a ribaltare il verdetto, dandole quindi la possibilità di registrare il cognome come brand. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
