Auto usata come ariete ladri sfondano la vetrina di una boutique Chanel a Parigi | rubate borse firmate

Una banda di ladri ha svaligiato un negozio di Chanel a Parigi nella notte usando un'auto come ariete per sfondare la vetrina della boutique. I malviventi hanno portato via numerose borse. Il colpo è stato messo a segno in piena Fashion Week. Indagano le forze dell'ordine, avviata operazione di ricerca dei fuggitivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it