Auto si schianta contro la segnaletica Due ragazzi feriti

I mezzi del 118 sono dovuti intervenire alle 17.33 di oggi, 2 ottobre, per soccorrere due ragazzi di 20 e 24 anni, rimasti coinvolti in un incidente lungo il raccordo autostradale di Arezzo, all'altezza di San Giuliano, e poi trasportati all’ospedale San Donato in codice 2. Entrambi si trovavano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

