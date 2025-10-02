Auto parte senza conducente al casello di Roma Nord passeggera salvata ‘in corsa | cosa è successo

Notizieaudaci.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anziana donna ha tentato di lanciarsi in corsa. Attiva per errore la modalità drive mentre paga al casello e la moglie vive momenti di puro terrore. L’episodio si è verificato alla barriera autostradale di Roma Nord, quando un veicolo senza conducente ha attraversato il piazzale provenendo da uno degli stalli di pedaggio, distante circa 300 metri. Gli agenti della Polizia Stradale di Roma, impegnati in un posto di controllo, hanno notato l’insolita scena: la vettura procedeva senza nessuno al volante, mentre dal lato passeggero anteriore una donna urlava disperatamente tentando di uscire dall’auto in corsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

