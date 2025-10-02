Pisa, 2 ottobre 2025 – Autolinee Toscane rende noto di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare la denuncia per danni e per interruzione di pubblico servizio a carico dei proprietari degli autoveicoli che, parcheggiati in divieto di sosta, nella mattinata di giovedì 2 ottobre, hanno impedito lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto su gomma. Il primo blocco si è verificato attorno alle 7:10 nella zona fra via Viviani e via Gaudenzi. Il bus Linea 14 giunto in via Viviani per la presenza dell’autoveicolo in sosta vietata era impossibilitato a svoltare verso via Gaudenzi. Solo a seguito dell’intervento della Polizia Municipale è potuta riprendere la normale circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto in sosta selvaggia: saltano le corse degli autobus in zona Piagge e a Cisanello