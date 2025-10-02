Auto in fiamme dopo l'incidente parla il 24enne che ha salvato i 5 ragazzi a bordo | Ho visto la morte in faccia

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla Andrea Santin, il ragazzo di 24 anni che ha salvato due ragazzi coinvolti nell'incidente avvenuto sabato scorso a Fontanafredda. Il ragazzo era in compagnia di un amico e della fidanzata. In due sono intervenuti per trascinare due dei 5 giovani coinvolti lontani dall'incendio della macchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

