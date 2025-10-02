Auto finisce in mare e si incastra tra le barche | paura al porto di Procida

L'incidente si è verificato questa mattina sull'isola partenopea: per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per la donna al volante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

