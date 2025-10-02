Ausilio Inter permanenza ancora in dubbio | l’Ala Hilal non molla cosa filtra

Ausilio Inter, le ultime sul futuro del direttore sportivo del club nerazzurro dopo l’interessamento dell’Al Hilal. Tutti i dettagli. Il futuro di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’ Inter, continua ad essere un tema caldo, con il suo nome al centro di voci di mercato. Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha aggiornato i tifosi e gli addetti ai lavori sulla situazione di Ausilio, rivelando che il club saudita Al-Hilal sta facendo pressioni per portarlo via da Milano. Matteo Moretto, esperto di mercato e ospite nel video, ha spiegato che, sebbene inizialmente sembrasse che Ausilio rimanesse all’Inter, la trattativa con l’Al Hilal è tutt’altro che conclusa. 🔗 Leggi su Internews24.com

