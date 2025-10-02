Aumentare le coperture vaccinali per raggiungere il maggior numero di pazienti | l' appello
Unire le competenze del Dipartimento prevenzione delle Ulss 2 Marca Trevigiana e della Ulss 6 Euganea del Veneto con gli specialisti dello Iov - Istituto Oncologico Veneto alla presenza delle istituzioni, per individuare percorsi organizzativi che consentano di prevenire malattie trasmissibili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: aumentare - coperture
Anche nelle Marche la sinistra prova a convincere gli elettori con misure fantasiose e senza coperture. L’aumento delle tasse non appartiene alla nostra cultura politica: continueremo a guidare la Regione con responsabilità e nel rispetto dei marchigiani. - facebook.com Vai su Facebook
432 casi di morbillo in Italia nel 2025 Giovani adulti e bimbi sotto l’anno i più colpiti. Complicanze e ricoveri in aumento. Coperture vaccinali ancora troppo basse. https://eurocomunicazione.com/2025/09/25/morbillo-in-italia-432-casi-nel-2025-sotto-accus - X Vai su X
Istituto Oncologico Veneto: “Necessità di aumentare le coperture vaccinali per raggiungere il maggior numero di pazienti oncologici” - In Veneto, le vaccinazioni proposte in base alle condizioni di salute di un paziente fragile a tutt’oggi non sono sempre supportate da un percorso vaccinale dedicato e comunque di facile accesso. Secondo adnkronos.com
Vaccini, aumentare la copertura contro pneumococco, difterite-tetano-pertosse e HPV: in Lombardia inizia la «chiamata attiva» - Continuano le iniziative di Regione Lombardia per implementare le campagne vaccinali: un primo, recente, provvedimento estende a tutte le ATS lombarde la possibilità di somministrare i vaccini contro ... Da milano.corriere.it