Audi Q3 Sportback serata di gala a Palermo per il debutto in Italia | il video
Presso il molo trapezoidale di Palermo, dinnanzi al lago artificiale con fontana in grado di riprodurre sensazionali giochi di luce e d'acqua e con il concerto di Levante in sottofondo, Audi toglie i veli alla nuova Q3 Sportback. Il C-Suv tedesco si aggiorna sotto tantissimi punti di vista: cambia molto esteticamente rispetto alla generazione precedente, cambia internamente - ora con palcoscenico digitale composto da Audi virtual cockpit da 11,9" e schermo digitale dell'infotainment Mmi da 12,8" - e cambia anche tecnicamente, se pensiamo alle varianti ibride plug-in. In un primo momento la 1.5 e-hybrid da 272 Cv complessivi, batteria da oltre 25 kWh nominali e circa 120 km di autonomia in elettrico affiancherà le varianti a benzina, benzina mild hybrid e diesel, ma in un secondo momento arriverà anche l'ibrida plug-in da 204 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: audi - sportback
Audi A3 Sportback plug-in: la versione 2025 è più evoluta ed efficiente
Audi Q6 Sportback e-tron, quando il SUV incontra la sportività: le versioni
Nuova Audi Q5 Sportback, muscolosa e sportiva: motori ibridi
Nuova Audi Q3 Sportback si presenta in Italia: oltre 100 km in elettrico per la Plug-in. Da 44.500 euro - X Vai su X
Audi A1 Sportback è la city car che unisce compattezza e carattere. Linee dinamiche, interni curati e tecnologie intuitive rendono ogni spostamento un’esperienza di stile e comfort. Perfetta per la vita urbana, con l’inconfondibile personalità Audi. Scoprila ora: - facebook.com Vai su Facebook
Audi Q3 Sportback, la première a Palermo celebra l’«avanguardia». Le foto e il video della serata - Debutto italiano per il Suv coupé compatto nell’innovativo contesto del Molo Trapezoidale, esempio avanguardistico di rigenerazione urbana ... Da corriere.it
Audi presenta la nuova Q3 Sportback con un evento a Palermo. Tra innovazione e avanguardia tecnica - Un’evoluzione completa per dominare il segmento delle compatte premium, presentata (in un luogo speciale) a Palermo ... Scrive vogue.it