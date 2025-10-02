Presso il molo trapezoidale di Palermo, dinnanzi al lago artificiale con fontana in grado di riprodurre sensazionali giochi di luce e d'acqua e con il concerto di Levante in sottofondo, Audi toglie i veli alla nuova Q3 Sportback. Il C-Suv tedesco si aggiorna sotto tantissimi punti di vista: cambia molto esteticamente rispetto alla generazione precedente, cambia internamente - ora con palcoscenico digitale composto da Audi virtual cockpit da 11,9" e schermo digitale dell'infotainment Mmi da 12,8" - e cambia anche tecnicamente, se pensiamo alle varianti ibride plug-in. In un primo momento la 1.5 e-hybrid da 272 Cv complessivi, batteria da oltre 25 kWh nominali e circa 120 km di autonomia in elettrico affiancherà le varianti a benzina, benzina mild hybrid e diesel, ma in un secondo momento arriverà anche l'ibrida plug-in da 204 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi Q3 Sportback, serata di gala a Palermo per il debutto in Italia: il video