Audi Q3 Sportback | quando l’auto incontra l’arte del cambiamento

(Adnkronos) – C’è un momento in cui l’eleganza incontra l’energia. Un luogo dove la storia si trasforma in futuro. E un’auto che non si limita a circolare, ma danza, ispira e racconta. Questo momento è andato in scena a Palermo, nella cornice suggestiva del Molo Trapezoidale, dove Audi ha scelto di far debuttare la nuova . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com