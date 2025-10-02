Audi Q3 a Palermo il debutto italiano diventa Movimento di Avanguardia

Al Molo Trapezoidale, tra luci, danza e musica, la première si trasforma in un racconto di innovazione ed eleganza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Audi Q3, a Palermo il debutto italiano diventa Movimento di Avanguardia

In questa notizia si parla di: audi - palermo

Il concerto di Levante, il molo di Palermo, i giochi d'acqua: la gallery della presentazione dell'Audi Q3 Sportback 2025

Audi Q3 Sportback, anteprima glamour a Palermo: foto e dati

Audi Q3 Sportback debutta in Italia, design e innovazione si incontrano a Palermo

Audi Prima Scelta Plus Palermo | Palermo Vai su Facebook

Audi Q3 Sportback debutta in Italia, design e innovazione si incontrano a Palermo - La seconda generazione del suv coupé tedesco presentata al Molo Trapezoidale, simbolo di rigenerazione urbana e dialogo tra passato e futuro ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Audi Q3 Sportback, debutto italiano a Palermo tra innovazione e design - Presentata in anteprima nazionale al molo trapezoidale del capoluogo siciliano, la nuova Audi Q3 Sportback si prepara ad arrivare in concessionaria con motori ibridi, tecnologia avanzata e 119 km di a ... Da infomotori.com