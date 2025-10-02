Atto intimidatorio al sindaco di Ogliastro la solidarietà del sindaco di Salerno e del deputato Bicchielli

Al collega Sindaco di Ogliastro Cilento e Presidente della Comunità Montana Alento – Monte Stella Michele Apolito la piena solidarietà personale ed istituzionale per il grave episodio intimidatorio. Gli enti locali e le istituzioni della Provincia di Salerno sono al fianco del Sindaco e di tutta.

Atto intimidatorio al sindaco di Ogliastro, la solidarietà del sindaco di Salerno e del deputato Bicchielli - Napoli: "Confido che Forze dell'Ordine e Magistratura sapranno, con indagini tempestive ed efficaci, accertare i fatti assicurando alla giustizia i mandanti e gli esecutori.

Ogliastro Cilento, un proiettile consegnato al sindaco. La minaccia: «Fai la fine di Vassallo» - Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento Monte