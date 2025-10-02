Attivisti Flotilla fanno segni di cuori con le mani prima dell' abbordaggio dei soldati israeliani – Il video
(Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 Gli attivisti della Flotilla a bordo della nave "Captain Nikos" fanno i segni di cuori con le mani prima dell'abbordaggio dei militari israeliani. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: attivisti - flotilla
Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
Abbordaggio israeliano alla Flotilla, gli attivisti con le mani in alto - X Vai su X
#Flotilla Subito dopo l’abbordaggio, migliaia di persone si sono riversate nelle strade, in tutta Italia, per protestare a sostegno degli attivisti della #Flotilla. Bloccate le stazioni in alcune città. Cortei a Roma, Milano. Napoli e Torino. - facebook.com Vai su Facebook
Attivisti Flotilla fanno segni di cuori con le mani prima dell'abbordaggio dei soldati israeliani - Gli attivisti della Flotilla a bordo della nave "Captain Nikos" fanno i segni di cuori con le mani prima dell'abbordaggio dei militari israeliani. Lo riporta ilgiornale.it
Attivisti Flotilla fanno segni di cuori con le mani prima dell'abbordaggio dei soldati israeliani – Il video - (Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 Gli attivisti della Flotilla a bordo della nave "Captain Nikos" fanno i segni di cuori con le mani prima dell'abbordaggio dei militari israeliani. Secondo msn.com