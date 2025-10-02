Attivisti Flotilla cantano Bella ciao prima dell' abbordaggio dei soldati israeliani – Il video

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 Gli attivisti della Flotilla a bordo della nave "Conscience" cantano "Bella Ciao" prima dell'abbordaggio dei militari israeliani. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attivisti - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Flotilla Cantano Bella