Attivista ebreo sulla Flotilla spiega lo Yom Kippur nelle ore più tragiche | Come potremo chiedere perdono ora?
Nelle scorse ore gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati abbordati dalla marina israeliana e bloccati a pochissima distanza da Gaza. A bordo della Flotilla si trovava David Adler, un attivista di religione ebraica, co-coordinatore del movimento Progressive international, che ha scelto di raccontare attraverso una lettera il significato di questa missione proprio nelle ore dello Yom Kippur. Per Adler, portare il massacro di Gaza al centro dell’attenzione mondiale in un giorno così importante per l’ebraismo non è una coincidenza, ma assume un significato ancora più profondo e necessario. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: attivista - ebreo
Flotilla, le navi abbordate dalla marina militare israeliana: gli attivisti fermati a 70 miglia dalla Striscia - Sono da poco trascorse le 19:30 quando le prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla vengono abbordate dalla marina militare israeliana.
Flotilla, cosa accadrà agli attivisti fermati? Il trasferimento ad Ashdod poi l'espulsione in Italia con volo speciale - Torneranno in Italia con un volo speciale, dopo essere stati arrestati, interrogati, rinchiusi per 24-