Attivista ebreo sulla Flotilla spiega lo Yom Kippur nelle ore più tragiche | Come potremo chiedere perdono ora?

Cultweb.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati abbordati dalla marina israeliana e bloccati a pochissima distanza da Gaza. A bordo della Flotilla si trovava David Adler, un attivista di religione ebraica, co-coordinatore del movimento Progressive international, che ha scelto di raccontare attraverso una lettera il significato di questa missione proprio nelle ore dello Yom Kippur. Per Adler, portare il massacro di Gaza al centro dell’attenzione mondiale in un giorno così importante per l’ebraismo non è una coincidenza, ma assume un significato ancora più profondo e necessario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

