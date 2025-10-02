Attivista ebreo a bordo della Flotilla denuncia l’assedio di Gaza e l’intercettazione come atto di pirateria.. A bordo dell’Ohwayla, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, David Adler — attivista ebreo e voce instancabile della solidarietà internazionale — ha scritto quella che potrebbe essere la sua ultima lettera. A sole 120 miglia nautiche da Gaza, il convoglio umanitario è stato minacciato da navi da guerra israeliane, in un contesto che Adler definisce senza esitazioni “il preludio a ciò che abbiamo a lungo temuto: il rapimento illegale da parte di Israele in acque internazionali”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Attivista ebreo denuncia assedio: “Non ci fermeranno”