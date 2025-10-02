Attivista ebreo denuncia assedio | Non ci fermeranno
Attivista ebreo a bordo della Flotilla denuncia l’assedio di Gaza e l’intercettazione come atto di pirateria.. A bordo dell’Ohwayla, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, David Adler — attivista ebreo e voce instancabile della solidarietà internazionale — ha scritto quella che potrebbe essere la sua ultima lettera. A sole 120 miglia nautiche da Gaza, il convoglio umanitario è stato minacciato da navi da guerra israeliane, in un contesto che Adler definisce senza esitazioni “il preludio a ciò che abbiamo a lungo temuto: il rapimento illegale da parte di Israele in acque internazionali”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: attivista - ebreo
Attivista ebreo sulla Flotilla spiega lo Yom Kippur nelle ore più tragiche: “Come potremo chiedere perdono ora?”
David Adler, attivista ebreo, a bordo della flotilla, ci lascia questa lettera da condividere e io la condivido, se volete fatelo anche voi. Un messaggio di David Adler: temo che sarà l’ultima lettera Cari amici, temo che questa sarà l’ultima lettera che vi scrivo dalla - facebook.com Vai su Facebook
"Siamo pronti, non temete per noi": David Adler, di origine ebraica, è uno dei protagonisti della flotta diretta a Gaza https://dire.it/01-10-2025/1184944-quando-saremo-intercettati-scatenate-linferno-lultima-lettera-dalla-flotilla-di-david-attivista-ebreo/… - X Vai su X
«Non voglio sionisti a bordo del mio taxi. C’è il genocidio». La segnalazione: «Io, ebreo discriminato per la kippah. Ora denuncio» - È una vicenda emblematica di questi tempi cupi, con i venti di guerra che spirano dal Medio Oriente e avvelenano anche l’aria del Nordest. ilgazzettino.it scrive