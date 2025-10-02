Attentato shock a colpi di coltello morti e feriti a Manchester È terrorismo | città nel panico

È di tre morti e due feriti il bilancio del grave attacco avvenuto oggi davanti a una sinagoga ortodossa a Manchester, nel Regno Unito, durante il giorno di Yom Kippur, la festività più solenne del calendario ebraico. La notizia è stata confermata dalla Greater Manchester Police, che ha fornito un aggiornamento ufficiale sui fatti. Secondo quanto riferito, due delle quattro persone inizialmente date per ferite sono decedute in ospedale a causa delle gravi coltellate ricevute o delle lesioni riportate nell'investimento da parte di un veicolo lanciato a tutta velocità verso la folla. Le vittime si trovavano davanti al luogo di culto al momento dell'attacco.

