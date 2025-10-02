Attentato alla sinagoga di Manchester | Due morti accoltellati ucciso l’aggressore Aveva una cintura esplosiva finta – Il video

Indossava una cintura esplosiva falsa l’uomo che ha ucciso due persone e ne ha ferite altre quattro di fronte alla sinagoga ortodossa di Manchester, in Inghilterra. L’arma, che la polizia britannica ha fatto esplodere per precauzione, «non era in grado di funzionare». L’attentatore, ucciso dagli agenti di Scotland Yard, aveva tentato di fare irruzione all’interno dell’edificio religioso, dove si affollava gente in preghiera per lo Yom Kippur. Sull’uscio è però stato respinto da alcuni fedeli e dalle guardie di sicurezza. Intanto procedono le indagini sull’attacco. La polizia avrebbe arrestato due persone, sospettate di essere complici dell’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online

