ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’aggressione. È di tre vittime il bilancio dell’attacco avvenuto vicino a una sinagoga nel nord di Manchester. Secondo la polizia, tra i morti figura anche l’aggressore, colpito dagli agenti di guardia al tempio. La ricostruzione diffusa dalla BBC riferisce che l’uomo ha prima investito alcuni pedoni con la sua auto in Middleton Road, a Crumpsall, nei pressi della sinagoga di Heaton Park, in coincidenza con lo Yom Kippur, la più solenne festività ebraica. Successivamente è sceso dalla vettura brandendo un coltello e ha cercato di entrare nell’edificio, ma è stato neutralizzato dalla polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attacco vicino a una sinagoga di Manchester: tre morti, tra cui l’assalitore