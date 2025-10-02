Attacco vicino a una sinagoga di Manchester | tre morti tra cui l’assalitore

Dayitalianews.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’aggressione. È di tre vittime il bilancio dell’attacco avvenuto vicino a una sinagoga nel nord di Manchester. Secondo la polizia, tra i morti figura anche l’aggressore, colpito dagli agenti di guardia al tempio. La ricostruzione diffusa dalla BBC riferisce che l’uomo ha prima investito alcuni pedoni con la sua auto in Middleton Road, a Crumpsall, nei pressi della sinagoga di Heaton Park, in coincidenza con lo Yom Kippur, la più solenne festività ebraica. Successivamente è sceso dalla vettura brandendo un coltello e ha cercato di entrare nell’edificio, ma è stato neutralizzato dalla polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

attacco vicino a una sinagoga di manchester tre morti tra cui l8217assalitore

© Dayitalianews.com - Attacco vicino a una sinagoga di Manchester: tre morti, tra cui l’assalitore

In questa notizia si parla di: vicino - sinagoga

Roma, scritte antisemite ai Parioli: svastiche e insulti vicino a una sinagoga. I residenti: “Orrore che ci ferisce tutti”

Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un’anziana

Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga

attacco vicino sinagoga manchesterAttacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Riporta ansa.it

attacco vicino sinagoga manchesterManchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Ucciso anche l'aggressore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Vicino Sinagoga Manchester